كيفية تعطيل أنظمة الاحتكاك والتحكم بالثبات في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – معظم السيارات الجديدة الآن تأتي بأنظمة معقدة لمنع غلق المكابح والتحكم في الثبات وغيرها، والتي من الصعب وقفها بشكل كامل، حتى في حالة وجود زر يسمح لك بتعطيل بعض وظائفها.. هذه الأنظمة مهمة ومفيدة جداً في حالة قيادتك العادية داخل المدن، ولكن إذا كنت راغباً في تعطيل هذه الأنظمة، ربما لتحسين أداء السيارة في السباقات ومع التضاريس الوعرة، فالحل هنا.

الفيديو المرفق يشرح فيه وايات نوكس من مدرسة رالي O’Neil إمكانية تعطيل هذه الأنظمة عبر قراءة الرسوم التوضيحية للصمامات الكهربائية fuses في سيارتك، وسحب الصمامات المتعلقة بالثبات والتحكم في الاحتكاك.. من المفضل أن تسحب صمام كهربائي واحد ثم تجربة القيادة للتأكد من التأثير، وأحياناً عند سحب أحد الصمامات، تتعطل عدة أنظمة في وقت واحد، ما قد يؤدي لمواقف مزعجة.

في حالة عدم نجاح هذه الخطوة، بإمكانك فصل المستشعرات بنفسك، مثل مستشعرات سرعة العجلات التي ستعطل نظام منع غلق المكابح، وأحيانا نظام التحكم في الثبات أيضاً، بالشكل الموضح في الفيديو، كما بالإمكان فصل وحدة نظام منع غلق المكابح بأكملها ولكن هذا قد يؤثر على أداء المكابح في سيارتك.

في النهاية لا تجرب الأمر إلا إذا كنت مستوعباً لعواقبه والهدف منه، وكما ذكرنا بالأعلى، هذه الخطوات مناسبة لسيارات السباق أو عند القيادة الوعرة فحسب بغرض تحسين بعض جوانب الأداء.