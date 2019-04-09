كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات لادا "جرانتا" الكروس أوفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "لادا" عن سيارتها "Granta" الكروس أوفر العائلية متوسطة الحجم، بحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" بالعربية.

وتم تزوييد سيارة "Lada Granta Cross" بهيكل عصري بطول 4 أمتار ونصف تقريبا، تزينه أضواء تعمل بتقنية LED، وواجهة أمامية بشكل حرف "X" مطعمة بخطوجط من الكروم المتداخل مع المعدن والبلاستيك بصورة أنيقة.

وتتسع المقصورة الداخلية لخمسة ركاب، وأمدتها الشركة الروسية بلوحة قيادة متطورة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملتيميديا والتكييف، وأنظمة القيادة المختلفة، وأنظمة تسخين وتبريد المقاعد والمرايا والزجاج الأمامي والخلفي.

ومن المقرر أن تقدم السيارة الجديدة بنوعين من محركات البنزين، أحدهما بسعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان، والثاني بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 120 حصانا، ونظامين من نواقل الحركة الأوتوماتيكية والميكانيكية، بالإضافة إلى نظام دفع ثنائي ورباعي.