كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوات اتبعها لتنظيف محرك سيارتك بكل سهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد الطريقة المثالية لتنظيف محرك السيارة رش منظف بارد على المحرك وتركه لبضع دقائق ليقوم بإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة على أجزاء المحرك، ومن هنا إليكم الخطوات الصحيحة لتنظيف محرك السيارة بكل سهولة:

أولاً.. حماية وتجهيز المحرك قبل التنظيف

- قم بإزالة أي اتساخ قبل البدء في تنظيف المحرك من ورق الشجر أو الأتربة المتراكمة، لأن مثل تلك الأمور تسبب الحرائق إذا تم تركها على المحرك لفترات طويلة.

- فصل البطارية: قم بفصل البطارية قبل البدء في عملية التنظيف، لأن رش المياه مباشرةً في فتحة المحرك من الممكن أن يؤدي إلى ماس كهربائي، لذلك يمكنك منع ذلك عن طريق إزالة الطرف السالب للبطارية.

- تغطية الأسلاك أو الإلكترونيات المكشوفة بشكل جيد لتوفير الحماية من المياه، لأن تلف مثل تلك الأمور يكلفك أموالاً كثيرة. ​

- قم بتشغيل محرك السيارة لمدة خمس دقائق قبل البدء في إزالة الشحم والاتساخات، لأن ذلك يعتبر أسهل بكثير عند تسخينه، ولا تتركه يعمل لفترة طويلة فقد تحرق نفسك.

ثانيًا: إزالة الشحوم من المحرك

- ضع مزيل الشحوم على المحرك، فهناك العديد من الأنواع التي يمكنك الاختيار من بينها. وقم برش المزيل على الشحوم من الأسفل إلى الأعلى ما يُمكنك من إزالة الدهون بصورة كاملة.

- امتنع عن استخدام مزيل الشحوم على الأجزاء المطلية، حتى لا تزيل الطبقة الشفافة من الطلاء.

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- اترك مزيل الشحوم على المحرك من ثلاث إلى خمس دقائق، ثم صُب المياه على المحرك.

- استخدم فرشاة خشنة لفرك الأوساخ.

- اشطف المحرك بخرطوم عادي، وتجنب خرطوم الضغط العالي لأنه قد يفصل الأسلاك ويخترق البلاستيك الذي قمت بوضعه لحماية الأجزاء الكهربائية داخل المحرك.

- بمجرد شطف المحرك، عليك البدء في غسيل سيارتك لأن ذلك يضمن لك تنظيف أي آثار لمزيل الشحوم. واستخدم لذلك دلو واسفنجة جديدان.

ثالثًا: تنظيف مكونات المحرك الخاصة

- استخدم فرشاة سلك على أطراف البطارية، فغالبًا ما تتآكل أطراف البطارية مما قد يؤدي إلى مشاكل في النظام الكهربائي لسيارتك، لذلك أزل الكابلات الموجودة واستخدم الفرشاة لفرك الأطراف حتى تصبح نظيفة ويصبح المعدن ظاهرًا.

- ضع صودا الخبز والماء على حمض البطارية بصب قليل من الصودا في (جردل) من الماء ومزجها بدقة، وباستخدام الفرشاة أفرك أطراف البطارية.

- استخدم إسفنجة للأجزاء البلاستيكية مثل أغطية المحرك وأغطية الخزان.

- استخدم منظف الفرامل لتنظيف مناطق الرواسب المتسخة فهو يبخرها بسرعة. ادخل أنبوب في فوهة منظف الفرامل ووجهه إلى الأماكن التي يصعب تنظيفها ثم استخدم فرشاة خشنة لفرك الأوساخ ورشها مرة أخرى باستخدام منظف الفرامل لشطفها.