“بالفيديو” حادث تصادم مروّع نتيجة انشغال قائد السيارة باستخدام الجوال

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فیديو، يُظهر لحظة اصطدام سیارة “دودج” بمعدة ثقیلة “شیول” على أحد الطرق السريعة بالمملكة، نتيجة انشغال قائد السیارة باستخدام الجوال، حيث فوجئ بشيول أمامه أثناء قيامه بتصوير الطريق.

ولم يتمكن قائد السيارة من تفاديه، حيث اختلت عجلة القيادة وسمع صوت ارتطام قوي في نهاية المقطع، ولم يتم تحديد مكان أو توقيت تصوير هذا المقطع.