طريق “الدمام- أبو حدرية”.. أول وأطول طريق سريع بالمملكة وشهد تدشينه 3 ملوك

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو نادر افتتاح الملك “خالد بن عبدالعزيز” -يرحمه الله- لطريق “الدمام- أبو حدرية” في نوفمبر عام 1980م بطول 161 كم في اتجاهين ويتكون من 6 مسارات، وذلك بحضور كلاً من الملك فهد “ولي العهد آنذاك” والملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمهم الله-.

ويُعد طريق “أبو حدرية” واحداً من أهم الطرق في المملكة وبالتحديد في المنطقة الشرقية، ويمتد الطريق من الشمال إلى الجنوب، ويربط عدة مدن سعودية مثل: “الدمام، والجبيل، وأم الساهك، وسيهات، والقطيف، والخفجي، ومدينة صفوى، وطريق مطار الملك فهد الدولي”، ويخدم قرابة مليوني شخص يعيشون في المناطق التي يمر عليها ويعملون في شركات أغلبها في مدينة الجبيل الصناعية.

ويبلغ طول الطريق الآن أكثر من 350 كيلومتراً ويُعد معبراً مهماً لسكان المنطقة وسكان دول الخليج، حيث أنه يربط السعودية بدول الخليج ويُعد شرياناً حيوياً ضخماً بكثافة مرور عالية في كل ساعات اليوم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد السيارات السعودية التي تعبر الطريق يُقدر بأكثر من 80 ألف سيارة يومياً.

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يُذكر أن تسمية الطريق جاءت من جبل صغير أو رجم يشتهر باسم “أبو حدرية” لا يمكن للمسافرين رؤيته؛ حيث يقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الصحراء في الجهة الغربية من الطريق الرئيسي باتجاه دولة الكويت شمالاً.