بأسعار تبدأ من 17 ألف يورو.. "سكودا" تكشف عن "سكالا" الجديدة

كشفت عملاق صناعة السيارات "سكودا"، عن طرح النسخة الجديدة من أيقونتها المدمجة "سكالا، في العديد من الأسواق العالمية، والتي تتميز عن الموديل السابق من خلال زيادة الأبعاد بشكل

واضح مع تجهيزات موسعة بالنسبة للأنظمة المساعدة والملتيميديا.

وتتوفر السيارة بمجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 70

كيلووات/95 حصان إلى 110 كيلووات/150 حصان، كما تخطط الشركة لطرح نسخة تعمل بالغاز الطبيعي، خلال فصل الصيف المقبل.

وتستطيع"سكالا"، الانطلاق حتى 219 كيلومتر/ساعة، ومن المنتظر أن يتم طرح أيقونة سكودا، بأسعار تبدأ من 17 ألف و350 يورو تقريبًا.

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