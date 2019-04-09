كشفت عملاق صناعة السيارات "سكودا"، عن طرح النسخة الجديدة من أيقونتها المدمجة "سكالا، في العديد من الأسواق العالمية، والتي تتميز عن الموديل السابق من خلال زيادة الأبعاد بشكلواضح مع تجهيزات موسعة بالنسبة للأنظمة المساعدة والملتيميديا.
وتتوفر السيارة بمجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 70
وتستطيع"سكالا"، الانطلاق حتى 219 كيلومتر/ساعة، ومن المنتظر أن يتم طرح أيقونة سكودا، بأسعار تبدأ من 17 ألف و350 يورو تقريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بأسعار تبدأ من 17 ألف يورو.. "سكودا" تكشف عن "سكالا" الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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