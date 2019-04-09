نظام جديد من "جاجوار" للحماية من البكتريا الضارة والحشرات

كتب: باسل الحلواني
تسعى شركات صناعة السيارات العالمية لاستخدام أحداث أنواع التكنولوجيا في تصنيع منتجاتها، وذلك لتوفير طرازات تقدم أفضل سبل الراحة لعملائها، لكن ما أعلنت عنه شركة جاجوار الإنجليزية، كان أمراً غير متوقع، حيث كشفعن مساعيها لتطبيق نظام جديد داخل سياراتها يعمل على حماية قائد السيارة من البكتيريا الضارة والحشرات.
ويستخدم نظام "يو في سي"، الذي تعتزم "جاجوار"، تطبيقه داخل المستشفيات
ومن المنتظر أن يتم تثبيت جهاز التعقيم الجديد على فتحات التكييف، وفتحات التهوية، لمعالجة الهواء المار إلى داخل السيارة وتنفيته قبل وصوله إلى قائد المركبة أو الركاب.
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