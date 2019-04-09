ما سر حظر طيران الطائرات فوق جبال الهيمالايا؟

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من التقدم التقني والتكنولوجي المذهل حالياً، إلا أن العلم لا يزال في بعض الأحيان يقف عاجزاً أمام قوى الطبيعة الخالدة، وبعض المناطق في العالم لا تزال تحيط بها الأساطير والغموض والألغاز، أحد هذه المناطق هي جبال الهيمالايا، ومن الألغاز والأساطير التي تسيطر عليها ولا يعرفها الكثير من الأشخاص سببها هي منع الطائرات من التحليق فوقها! فما هو سبب هذا المنع؟ هذا ما سوف نكشف.

جبال الهيمالايا هي سلسلة جبلية تقع في آسيا، تفصل سهول شبه القارة الهندية عن هضبة التبت، وتشمل سلسلة جبال الهيمالايا أكثر من 50 جبلًا يتجاوز ارتفاع كل منها 7,200 مترًا، أعلاها وأشهرها قمة جبل إفرست ( 8.848 متراً)، هذا الارتفاع الهائل هو سر عدم تحليق الطائرات فوق قمم هذه الجبال، حيث أنه قد يسبب مشكلتين للطائرات، وهم كما يلي.

1- ارتفاع الجبال ونظام الأمن والسلامة

كما ذكرنا سابقاً فإن سلسلة جبال الهيمالايا تشمل أكثر من 50 جبلًا يتجاوز ارتفاع كل منها 7,200 مترًا، بينما تحلق الطائرات على ارتفاع نحو 10 كم، إلا أنه في حال حدوث حالة طوارئ، فإن نظام الأمن والسلامة يتطلب هبوط الطائرات إلى ارتفاع 3 كم في 20 دقيقة، وهو ما يعد أمراً مستحيلاً عند الطيران فوق الجبال، حيث سوف يعيق هبوط الطائرات قمم الجبال مما يؤدي إلى تحطمها.

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2- التيارات الهوائية القوية

تتسبب قمم الجبال الشاهقة في الهيمالايا في تكوين تيارات هوائية قوية دائمة أو ما تسمى (المطبات الهوائية)، بالطبع هذه التيارات لن تؤدي إلى وقوع الطائرة، لكنها سوف تجعل الطائرات تهتز بصورة مستمرة، وهو ما يسبب إزعاج شديد للركاب ويؤدي إلى غثيان وحالة دوار مستمرة.

لذا من أجل تطبيق نظام الأمن والسلامة، وجعل رحلة الطيران مريحة، تقوم شركات الطيران بتوجيه طائراتها بالتحليق حول جبال الهيمالايا وليس فوقها على الجانب الهندي الجنوبي.