كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مرسيدس تفتح أول مصانعها في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت شركة مرسيدس الألمانية، رسميًا أول مصانعها في روسيا، يقع المصنع شمال العاصمة موسكو وكلف شركة دايملر ملايين الدولارات.

حصر حفل افتتاح المصنع شخصيات ألمانية وروسية من المستوى الرفيع، حضر الفعالية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الاقتصاد الروسي Denis Manturov، كما حضر وزير شؤون الاقتصاد والطاقة الألماني Peter Altmaier ورئيس شركة دايملر Dieter Zetsche.

سيوفر مصنع مرسيدس الجديد أكثر من 1,000 وظيفة جديدة وقد كلف إنشاؤه ما يعادل مليار ريال.