تعرف على مواصفات أحدث سيارات "لادا" الروسية

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة لادا الروسية لصناعة السيارات، عن أحدث طرازاتها الكروس أوفر متوسطة الحجم من فئة "جرانتا"، والتي ظهرت بتصميم عصري، على عكس الطرازات التقليدية التي اشتهرتبها "لادا" خلال عقود طويلة.
وتحمل السيارة الجديدة نوعان من المحركات، الأول بنزين، سعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان، والثاني بسعة 1.6
وتتسع مقصورة "جرانتا" الكروس أوفر، لخمسة ركاب، وزودت بلوحة قيادة متطورة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملتيميديا والتكييف، وأنظمة القيادة المختلفة، وأنظمة تسخين وتبريد المقاعد والمرايا والزجاج الأمامي والخلفي.
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