“بالصور” جيب جلاديتور بيك اب تظهر في 6 نسخ اختبارية

الخليج ٣٦٥ نت – تشارك جيب بشكل سنوي في حدث خاص يحمل اسم Easter Jeep Safari بمدينة مواب في ولاية يوتا الأمريكية، والذي يدور حول قيام ملاك السيارات رباعية الدفع بتنظيم مسابقة لتحدي الطرق الوعرة الجبلية التي تشتهر بها المدينة، لذا قررت جيب استغلال دورة هذا العام من الحدث المميز لأجل إطلاق 6 نسخ اختبارية من بيك اب جلاديتور التي تم تدشينها مؤخراً.

جلاديتور واي اوت

نبدأ مع أول نسخة باسم واي اوت، والمخصصة بشكل أساسي للتخييم، حيث تحمل أعلى صندوقها الخلفي خيمة لشخصين لتفادي هجوم الدببة والحيوانات البرية في الليل، إلى جانب وجود مظلة كبيرة ومصابيح LED ذات لون أصفر مميز، اثنين من خزانات الوقود الاحتياطية، نظام تعليق مرفوع، وعجلات 17 إنش تحمل إطارات 37 إنش مخصصة للطرق الموحلة مع مقاعد مغطاة بالجلود البنية.

جلاديتور فلات بيل

لمحبي مغامرات الطرق الوعرة، يأتي هذا النموذج مع مصدات أقصر لزيادة قدرة والدخول والخروج من المناطق الصخرية مع رفارف مرتفعة ونظام تعليق معدل يزيد من ارتفاع الهيكل عن الأرض، بجانب وجود غطاء محرك من ألياف الكربون مع منفذ تهوية إضافي مع مصدات تهوية كبيرة عالية القدرة وصندوق خلفي يكفي اثنين من الدراجات الجبلية.

جلاديتور M-715 فايف كوارتر

تعيد هذه النسخة جيب إلى عهد شاحنة M715 العسكرية خلال الستينات، حيث أن اسم خمسة أرباع “Five-Quarter” يشير لقدرة الموديل الأصلي على حمل 1 وربع طن من الحمولة، حيث نجد هنا واجهة أمامة من ألياف الكربون مع صندوق خلفي كبير ذو أرضية مدعمة بالأخشاب ومصابيح HID أمامية مع وميض LED خارجي بجانب وجود قطع LED بالمصابيح الخلفية مع عجلات 20 إنش مع عدة تعديلات ميكانيكية تتضمن استبدال محرك V6 سعة 3.6 لتر التقليدي بآخر هيلكات سوبرتشارجر 6.2 لتر V8 بقوة 700 حصان.

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جلاديتور J6

رغم أن جلاديتور تتوفر مع 4 أبواب فقط، إلا أن هذه النسخة تأتي مع بابين فقط للتركيز على العملية لتعويض طول المقصورة الخلفية في حجم الصندوق الخلفي الذي يأتي بنفس لون الهيكل مع إطار معدني مضاد للانحرافات يحمل مصابيح LED علوية مع عجلات 17 إنش وإطارات 37 إنش.

جلاديتور JT سكرامبلر

أشارت أغلب التسريبات لكون بيك اب جلاديتور كانت ستأتي باسم سكرامبلر قبل تدشينها رسمياً، وهو ما كان يبدو منطقياً نظراً لأنه كان نفس اسم بيك اب جيب من الثمانينات سابقاً، وتأتي هذه النسخة مستوحاة من الطراز الأصلي مع خطوط ألوان برتقالية وعجلات 17 إنش.

جلاديتور جرافيتي

هذا ونصل أخيراً إلى نسخة جرافيتي المعدة خصيصاً لمهمات تسلق الطرق الجبلية المليئة بالصخور، حيث تأتي بنظام تعليق مرفوع مع عجلات 17 إنش وأعمدة حديدية جانبية للحماية من الصخور مع عدة مصابيح LED قوية أمامية.