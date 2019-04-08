ظهور موعد تدشين نيسان نافارا 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان نافارا الحالية هي واحدة من أقدم السيارات المعروضة في الأسواق حالياً، حيث استلمت آخر إعادة تصميم شاملة لها في 2004، وبينما استملت بعض التحديثات على مدار الـ 15 سنة الماضية، تظل نافارا قديمة في عروقها، مع عدم تغير محرك 2.5 لتر بأربع سلندرات أو المحرك الآخر V6 سعة 4.0 لتر بشكل حقيقي، ومع استمرار الاعتماد على نفس الجير الاوتوماتيكي بخمس سرعات، مقارنة بجير فورد رينجر 2019 بعشر سرعات.

ولكن نعلم بالفعل أن نيسان تعمل حالياً على جيل جديد من نافارا، كما ظهرت تقارير بموعد تدشينه في سبتمبر 2020 كموديل 2021، حسب مصادر Automotive News.

من الغالب أن نيسان لن تتأخر عن هذا الموعد للرواج الكبير لسوق الشاحنات متوسطة الحجم في الولايات المتحدة خاصة ولرغبة نيسان في البقاء بشكل تنافسي، خاصة مع استمرار رواج نافارا رغم قدمها، لتسجل ثالث أفضل مبيعات لسيارات نيسان الكبيرة العام الماضي بعد روج ومورانو كروس اوفر.

بل وصل الأمر أن مبيعات نافارا تعدت تيتان بيك اب الحديثة والأكبر حجماً، بمبيعات 79,646 سيارة نافارا في 2018، مقارنة بـ 50,459 سيارة تيتان.. ومن أسباب رواجها المستمر هو أنها البيك أب الوحيدة بسعر متوسط أقل من 30,000 دولار (112,000 ريال).

السؤال هنا مع كون المنافسة مثل رينجر وجيب جلاديتور أغلى ثمناً، هل ستحافظ نافارا الجديدة على سعرها أم ستقرر نيسان رفعه لتكون أقرب لمتوسط السوق؟.. لا يزال أمامنا أشهر طويلة قبل التأكد.

Advertisements

نيسان نافارا 2019 المواصفات السعودية: