مبيعات رام 1500 تتفوق على شيفروليه سيلفرادو!

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما استحوذت بيك أب فورد F على صدارة المبيعات في السوق الأمريكية لعقود، وقد كشفت مبيعات الربع الأول من العام الحالي أن هذا التفوق مستمر، بـ 214,611 وحدة مباعة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019.

المثير للاهتمام هنا ان شيفروليه سيلفرادو خسرت مكانتها كثاني أروج موديل في أمريكا، بمبيعات 114,313 وحدة في الربع الأول، ما يعني تراجعها مقارنة برام 1500 الجديدة حتى، والتي قفزت مبيعاتها 15% إلى 120,026 وحدة، وهو انقلاب للأدوار لأن رام عادة تقع في مركز ثالث بعيد عن هيمنة فورد F وسيلفرادو.

مع ذلك لنذكر أن رام تسجل مبيعات 1500 موديل 2019 الجديد بالإضافة إلى مبيعات الجيل السابق من الموديل كرقم موحد، وإذا قمنا بحسبة مماثلة لسيلفرادو فقد نرى مبيعات أقوى لها من رام، وإن كانت لا تزال بعيدة عن فورد F.

ويُذكر أن نمو مبيعات رام في الأشهر الأولى من 2019 هو استثناء، لانخفاض مبيعات السيارات الجديدة بشكل عام بـ 3.2% في أمريكا، لتعاني جنرال موتورز بشكل خاص من تراجع 8.3% بشكل سنوي، كما انخفضت مبيعات فورد بـ 5.2%.