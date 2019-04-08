شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تضيف كاميرات مراقبة داخلية لسياراتها والان مع التفاصيل

أعلن المدير التنفيذي لشركة تسلا Tesla إيلون ماسك إضافة كاميرات مراقبة لسيارات تسلا Tesla الكهربائية من الداخل، لمراقبة السائقين أثناء القيادة، وفقا للعين الإخبارية.

وظن البعض أن هذا الإجراء من شركة تسلا Tesla، سيرا على نهج شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات، والتي كشفت مؤخرا عن نيتها إضافة كاميرات مراقبة داخل سياراتها المستقبلية، تتمتع بذكاء اصطناعي وأجهزة استشعار لمراقبة المؤشرات الحيوية للسائق ومساعدته في حالة حدوث أي أمر طارئ.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار السيارات، السبت، فإن ماسك أوضح فيما بعد أن كاميرات المراقبة التي نشر صورة لها على حسابه الخاص بموقع تويتر، من داخل سيارات تسلا Tesla، ستضاف بهدف اختبارها استعدادا لاستخدام سيارات تسلا Teslaكسيارات للأجرة ذاتية القيادة في المستقبل.

ويأتي ذلك ضمن برنامج شراكة بين شركة تسلا وشركات مثل أوبر Uber وليفت Lyft، يقضي باستغلال هذه الشركات لسيارات تسلا Tesla المتطورة في خدمتها للسيارات الأجرة مستقبلا.

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وستكون جميع سيارات تسلا Tesla التي ستتحول لـ"تاكسي"، مزودة بهذه الكاميرات من الداخل، لمراقبة الركاب والاطمئنان عليهم، ومتابعة ردود أفعالهم خلال تجربتهم الأولى لسيارات أجرة ذاتية القيادة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة تسلا Tesla الأمريكية الرائدة بمجال صناعة السيارات الكهربائية تحديثا جديدا، نجحت في إضافته لسياراتها يرفع من كفاءة نظامها الذكي للقيادة الذاتية.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن تسلا Tesla نجحت في رفع معدل ذكاء نظام القيادة الذاتية بسياراتها، ليتمكن من تجاوز واختراق صفوف السيارات والسير فيما بينها في حالات الازدحام وعلى الطرق السريعة.

ووصف الموقع الأمريكي هذا التحديث الجديد من تسلا Tesla، بالثوري، كونه يقرب مجال تطوير أنظمة القيادة الذاتية من المستوى المرجو منها، ويفرض نفسه على مهام السائق بقوة.