هل تستحق بورش كايين 2019 سعر 300 ألف ريال؟

الخليج ٣٦٥ نت – كل الأعين تتطلع إلى بورش كايين كوبيه هذه الأيام لأن الشركة أخيراً لديها منافس لبي ام دبليو X6 واودي Q8 ومرسيدس بنز GLE كوبيه، ومع انتظار طرحها في الأسواق، قامت مجلة “تقارير المستهلك” الأمريكية بشراء سيارة كايين قياسية موديل 2019 لمعرفة ما إذا كانت تستحق ثمنها المرتفع.

هذه الكايين تأتي ببعض الخيارات الإضافية مثل مقاعد كهربائية بـ 14 وضعية مختلفة وإمكانية تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والمقود ونظام Bose الصوتي الفاخر وفتحة سقف والمزيد، ما يرفع سعرها إلى قرابة 80,000 دولار (300,000 ريال)، ما يجعلها أغلى بما يعادل 15,000 ريال من كاديلاك اسكاليد الأساسية، وأغلى بـ 19,000 ريال من بي ام دبليو X7 الأكبر حجماً.

مثل الموديلات السابقة، تتمتع كايين الجديدة بتصميم رياضي وتوجيه رشيق وتسارع ممتاز ومكابح جيدة، وتستمد النسخة الأساسية من كايين قوتها من محرك V6 تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصان، متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات، ما يسمح لها بالتسارع إلى 96 كم\س في 5.9 ثانية، مع سرعة قصوى 245 كم\س.

كما هو متوقع من أي سيارة بورش، في الداخلية نرى بعض أفضل المواد وأكثرهم جودة، مع مساحة مرضية لتحريك القدم والرأس في الخلف ومساحة واسعة في صندوق الأمتعة.

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من العيوب التي ذكرتها المجلة هي التعقيد الكبير لشاشة المعلومات الترفيهية والأزرار المحيطة بها وفي المقود، ما يجعل التعامل معها مشتتاً للانتباه أثناء القيادة، بينما تنقلات الجير ليست سلسة بشكل كافي.

في النهاية هي SUV مرضية ومريحة ومستجيبة أثناء القيادة وتتمتع بالفخامة الحقيقية.. وعيوبها تظل هامشية مقارنة بمزاياها الكثيرة.