بعد الإعلان عن طرحها رسمياً.. تعرف على مواصفات "أكسنت" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، وكيل علامة هيونداي الكورية في مصر، بشكل رسمي، سيارتها الجديدة كلياً أكسنت.

وتحمل السيارة محركاً سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 6 سرعات، كما تحتوي

ABS

EBD

على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إليكتروني لقوة الفرامل، كاميرا للرؤية الخلفية.

كما تحتوي "أكسنت"، الجديدة على مجموعة من التجهيزات منها شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، ومرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، ومثبت للسرعة، وتكييف هواء يدوي، وآخر أوتوماتيك للنسخة الأعلى، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي، وعجلة قيادة متعددة المهام.