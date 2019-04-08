وكيل "زوتي" يعلن عن موعد طرح "Z300" المجمعة محلياً

كتب: باسل الحلواني
قال محمد إبراهيم فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "IFG" جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، إن شركته بصدد تجميع طراز Z300 محلياً.
وصرح "فرج"، لـ"الوفد"، بأن Z300 المجمعة محلياً سيتم طرحها في الأسواق خلال الربعالأخير من العام الجاري على أقصى تقدير.
ومن المنتظر أن تحتوي زوتي Z300، على العديد من التجهيزات الإضافية، وفقاً لـ"فرج"، وفي مقدمتها فتحة سقف، و6 وسائد هوائية، مؤكداً
جاء ذلك على هامش فعاليات الاحتفال باعتماد شركة "كار مول"، كموزعاً لعلامة زوتي الصينية، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ومحمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ومنتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الرابطة.
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