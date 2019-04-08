بالأسماء.. سيارات تظهر لأول مرة في السوق المحلية خلال 2019

كتب: باسل الحلواني

رغم حالة الارتباك التي سيطرت على قطاع السيارات منذ مطلع العام الحالي، إلا أن السوق شهد دخول حوالي 6 سيارات جديدة خلال 2019، تظهر لأول مرة في مصر.

البداية كانت مع السيارة "كيا بيجاس"، التي كشفت عنها شركة "EIT" المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية في مصر، مطلع العام الجاري، والتي تبدأ أسعارها من 239.900 جنيه، فيما يصل سعر الفئة الأعلي 254.900 جنيه.

فيما أعلن جي بي غبور أوتو" الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، عن طرح أيقونة "شيري" الجديدة، "تيجو 8"، سباعية المقاعد، والتي تتوافر بفئة واحدة في السوق المحلية، بسعر رسمي 450 ألف جنيه.

كما قدم "غبور"، أيضاً السيارة

SUV

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شيري "تيجو 7 " لأول مرة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ، وتتوافر السيارة بفئتين من التجهيزات، الأولىبسعر 365ألف جنيه لفئة ، والثانية هاي لاين بسعر.390 ألف جنيه.

و طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، رسميًا أحدث طراز من سيارتها السيدان الشهيرة "أكسنت" 2020 الجديدة كليًا، ويقدم غبور السيارة الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 269.900 جنيه، بينما تباع الفئة الثانية بسعر رسمي 282.900 جنيه، والفئة الثالثة 292.900 جنيه، بينما تأتي الفئة الرابعة

بسعر رسمي 322.900 جنيه، أما الفئة الأعلى من أكسنت 2020 تقدم بسعر رسمي 349.900 جنيه.

كما أطلقت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة MG في مصر، سيارتها MG-6 السيدان الجديدة لتنضم رسميًا في أبريل الجاري إلى عائلة إم جي، ومن المقرر أن تتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 319.990 جنيه للفئة القياسية، و349.990 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا 379.990 جنيه.

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وتعد السيارة بيجو 508 الجديدة كلياً، أحدث الوجوه التي انضمنت للسوق المصرية، حيث تم تدشينها رسمياً في مصر أمس السبت، خلال احتفالية كبرى نظمتها شركة "مانسكو" أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، وتبدأ أسعار بيجو 508 الجديدة من 510 ألف جنيه للفئة القياسية، و560 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي 640ألف جنيه.