“بالصور” شاهد كم أسعار تأجير سيارات اودي يومياً

الخليج ٣٦٥ نت – قمنا مؤخراً باستعراض أسعار تأجير سيارات بنتلي يومياً لكم، حيث أشرنا لمدى فخامتها الفائقة التي تحاول بها منافسة رولزرويس، واليوم حان الوقت للانتقال إلى فئة السيارات الفاخرة، حيث سوف نعرض لكم أسعار تأجير سيارات اودي التي تجمع بين الفخامة والرياضية في الامارات.

أولاً نبدأ مع طراز R8 V10 سبايدر الرياضية بإيجار يومي يتراوح ما بين 1,800 إلى 2,500 درهم حسب الموديل في الإمارات، بحد أقصى 250 كم/ يوم في أغلب الأحيان.

تعد Q8 هي أفخم طرازات أودي بشريحة الـSUV، حيث تمتاز بقدرتها العالية على مواجهة الطرق الغير ممهدة بفضل دفعها الرباعي الفريد من نوعه، وهي تتا بأسعار تبدأ من 1,400 درهم/ يوم لموديلات 2019.

أما عن طراز اودي A8، فهي أفخم ما تقدم اودي بفئة السيدان كبيرة الحجم، حيث نجد أن أسعار تأجيرها تبدأ عند 1,000 درهم فقط لموديلات 2016، ويرتفع السعر كلما كان الموديل أحدث.

وإذا كنت من عشاق تجربة القيادة في سيارة فاخرة ذات سقف مكشوف ومقصورة فخمة، سيكون من الجيد وضع A5 الكشف في الاعتبار نظراً لكون أسعار إيجارها اليومي يبدأ عند 700 درهم فقط.

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وبالفئة الأقل فخامة والأصغر من سيارات الـSUV، نجد Q5 الصغيرة بأسعار إيجارات تبدأ من 700 درهم يومياً لموديلات 2018.

أما عن فئة الكروس أوفر، فهناك طراز Q3 الذي يعد اقتصادي أكثر مع أسعار تأجير يومي تبدأ عند 350 درهم فقط لموديلات 2016.

هذا ونصل أخيراً إلى سيدان A6 الرياضية الفاخرة مع تكلفة يومية تبدأ عند 350 درهم لموديلات 2016.