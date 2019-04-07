كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي Continental GT تحصل على محرك أساسي بقوة 550 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بنتلي عن محرك أساسي جديد من 8 اسطوانات لأيقونتها Continental GT الجران توريزمو بموديليها الكوبيه والكابريو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة Continental GT V8 الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج مكون من 8 اسطوانات على شكل حرف V بقوة 550 حصان، مع 770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وأصبحت النسخة الكوبيه تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر3 ثانية، والنسخة الكابريو في 4 ثوان، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 318 كلم/س لكلا النسختين.

ويتوفر للسيارة أيضًا جنوط مصنوعة من معدن خفيف بقياسات تصل إلى 22 بوصة، وباقة واسعة من الطلاءات الميتالك.