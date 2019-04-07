كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات تطرأ على سيارة ماكلارين Senna الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة هينيسي تعديلات على سيارة ماكلارين Senna الرياضية، لتصل قوتها إلى 1000 حصان.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها أجرت تعديلات على المحرك التربو المزدوج المكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V لترفع قوته من 800 حصان إلى 912 حصان أو 1014 حصان.

وقد تم التوصل لهذه القوة الهائلة بفضل فلتر هواء جديد ومبرد هواء شحن ومجموعة عادم من الفولاذ.

واكتفت هينيسي فقط بمجموعة من اللوحات والشعارات على جسم السيارة الخارجي والمقصورة الداخلية؛ نظرا لأن الأيقونة السوبر رياضية ماكلارين Senna تتمتع بملامح لا تحتاج لإضفاء المزيد من الشراسة عليها.