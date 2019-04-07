كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإعلان عنها رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وأسعار بيجو "508" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت "بيجو" رسميًا عن أيقونتها "508" الجديدة في مصر، وتأتي السيارة بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان، وتستهلك في المتوسط 7.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، وتنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية.

وتقدم السيارة بأبعاد طولية تبلغ 4.750 مم وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية - الشنطة - إلى 487 لترًا.

وزودت السيارة الجديدة بالعديد من مواصفات الأمان القياسية، على رأسها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.

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ولمزيد من الأمان زودت السيارة بنظام رادار أمامي مدمج وكاميرا أمامية، والذي يعمل للحفاظ على سرعة السيارة أوتوماتيكيًا والحفاظ على مسافات الأمان، كما زودت بخاصية الخروج الآلي من مواقف السيارات، ومستشعرات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

وتأتي مقصورة السيارة بتصميم رياضي فاخر، ليتناغم مع التصميم الخارجي، ومن المواصفات الأساسية التي زودت بها داخلية 508، لوحة العدادات الرقمية التي تعرض البيانات أمام السائق والتي تأتي بقياس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط، وتدفئة المقعد الأمامي.

أما وسائل الترفيه التي تتوفر بالسيارة في مقدمتها شاشة لمسية قياس 10 بوصة مزودة بتقنية HD للتحكم في وظائف الاتصال، والتي يمكن توصيلها بالهواتف الذكية عن طريق خاصية - Mirror Screen، ويمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية.

وتبدأ أسعار بيجو 508 الجديدة في السوق المصري من 510.000 جنيه للفئة القياسية، و560.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي 640.000 جنيه.