تعرف على صرفية وقود سيارات رولزرويس

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف علامة رولزرويس البريطانية بقدرتها على صنع بعض أرقى السيارات فائقة الفخامة في العالم، وهو ما يتضمن 5 طرازات مختلفة تتميز بمحركاتها القوية، خارجيتها الفاخرة، ومقصوراتها الملكية، ولكن ماذا عن معدل صرفية وقود مثل هذا النوع من السيارات؟ هذا هو ما سنعرفه اليوم.

حسب اختبارات وكالة حماية البيئة الحكومية الأمريكية لموديلات 2019، تتساوى جميع سيارات رولزرويس الفاخرة من حيث متوسط صرفية وقودها، حيث تبلغ جميعاً 5 كم/لتر، وذلك نظراً لأن أغلبها تأتي مع نفس المحرك تقريباً، ولكن رغم ذلك سنجد أن هناك فروقات بسيطة تتعلق بمعدل الاستهلاك داخل المدينة وبالطرق السريعة، حيث يكون ذلك كما يلي.

1) رولزرويس فانتوم

تعد هذه هي أفخم سيارات العلامة على الإطلاق، بل والأفخم في العالم دون منازع، وهي تأتي مع محرك 6.75 لتر مزدوج التيربو 571 حصان بمعدل استهلاك 4.34 كم/لتر بالمدينة و7.14 كم/لتر بالطرق السريعة.

2) رولزرويس كولينان

أما عن أحدث سيارات العلامة البريطانية الفاخرة والتي تعد أولى سياراتها في فئة الـSUV، نجد أيضاً محرك 6.75 لتر مزدوج التيربو 571 حصان بصرفية 4.34 كم/لتر بالمدينة و7.14 كم/لتر بالطرق السريعة، مثل فانتوم تماماً.

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3) رولزرويس جوست

تأتي جوست كسيارة أرخص وأكثر واقعية من فانتوم لتستهدف فئات سعرية أقل مع محرك 6.6 لتر مزدوج التيربو 570 حصان ويبلغ استهلاكها 4.34 كم/لتر بالمدينة و6.25 كم/لتر بالطرق السريعة.

4) رولزرويس داون

تتميز داون بقدومها مع سقف مكشوف كي يتمتع ركابها بالدمج بين الشعور بالرياضية والفخامة، وهي تأتي أيضاً مع محرك 6.6 لتر مزدوج التيربو 570 حصان، حيث تقطع 4.34 كم/لتر بالمدينة و6.25 كم/لتر بالطرق السريعة.

5) رولزرويس رايث

تستند رايث على شاصيه رولزرويس جوست، وهي تأتي على هيئة سيارة كوبيه ذات بابين بنوافذ دون إطارات، وتضم داخلها محرك 6.6 لتر مزدوج التيربو 632 حصان لتكون الأقوى بين هذه المجموعة، حيث تأتي بقدرة على السير مسافة 4.34 كم/لتر بالمدينة و6.25 كم/لتر بالطرق السريعة.