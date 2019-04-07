كتب: باسل الحلواني كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري الصينية في مصر، عن طرح سيارتين جديدتين هما شيري "تيجو7"، و"تيجو8". وتنتمي "تيجو 7 "، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، وتقدم السيارة في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر. Advertisements أما "تيجو 8"، فتنتمي إلى MVP سباعية المقاعد العائلية المدمجة، وتعد أكبر سيارات شيري حجمًا لأول مرة في مصر. فئة السياراتسباعية المقاعد العائلية المدمجة، وتعد أكبر سيارات شيري حجمًا لأول مرة في مصر. وتحمل السيارة محركاً سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 145 حصان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "شيري" يطرح طرازين جديدين بالسوق المحلية.. تعرف عليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.