بعد طرحها رسمياً في مصر.. تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 508 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة "مانسكو" أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، رسميًا اليوم، عن طرح الجيل الجديد من طراز 508 السيدان موديل 2020 في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمتة الشركة بحضور خالد يوسف، مدير عام شركة مانسكو أوتوموتيف، وهشام حسني، مدير عام مبيعات شركة PSA بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد شيحة، مدير تسويق العلامة الفرنسية في مصر.

وقال خالد يوسف، إن الشركة انتهت من المرحلة الأولى للخطط الاستثمارية التي وضعتها للعلامة الفرنسية، وذلك بافتتاح ما يقرب من 25 مركز البيع ومراكز للصيانة وخدمات ما بعد البيع، مضيفًا أن المرحلة الثانية تشمل

تغطية محافظة القاهرة بالكامل ومنطقة الدلتا والوجة القبلي بمراكز للصيانة وصالات لاعرض.

وأكد أن الشركة ستبدأ من غدٍ الأحد، تلقي طلبات حجز سيارة بيجو 508 الجديد كليًا، على أن يتم التسليم خلال 15 إلى 30 يوم بحد أقصي.

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واستعرض محمد شيحة، مدير تسويق العلامة الفرنسية في مصر، مواصفات "بيجو 508"، مؤكداً أن السيارة تقدم في مصر بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان، وتستهلك في المتوسط 7.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو

متر، وتنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية.

وتضم السيارة بيجو٥٠٨ العديد من التجهيزات الداخلية والخارجية وأنظمة الترفيه التي تشعر قائدها بأنه امتلك العالم بين يديه ليستمتع بتجربة قيادة خارج المنافسة وفيما يلي بيان بتلك التجهيزات الأساسية: التحكم في ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي - نظام دعم للمنطقة القطنية بالمقاعد الأمامية في 4 اتجاهات - نظام الهاتف بتقنية بلوتوث - مدخل صوت USB - 6 سماعات، نظام MP3 - شاشة مرآة للهاتف (Apple Car Play & Android Auto) - شاحن لاسلكي - مدخل USB خلفي. مساج بالكرسى و كراسى Nappa leather.

وتبدأ أسعار بيجو 508 الجديدة في السوق المصري من 510.000 جنيه للفئة القياسية، و560.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي 640.000 جنيه.