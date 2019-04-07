“تفاصيل” توجه المملكة نحو تصنيع السيارات الكورية داخل البلاد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “محمد التويجري” وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة تجري محادثات متقدمة مع شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية؛ لإنتاج وتصنيع السيارات داخل المملكة، وذلك خلال زيارته للمشاركة في “الدورة الثانية لاجتماعات لجنة رؤية 2030 السعودية/ الكورية الجنوبية”.

وأوضح التويجري أن المملكة ستجهز البنية التحتية والطاقة والمواقع للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في دخول السوق السعودي، وأضاف أن الطلب على السيارات في المملكة يصل إلى 300 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم على مليونين في حال دخول الشركات الكورية منطقة الشرق الأوسط عبر المملكة.

يُذكر أن بعض شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية لديها شركاء ممتازون داخل المملكة، ولديها أيضاً معرفة كبيرة بالسوق السعودي مثل شركة “هيونداي موتور”، كما أن هذه المحادثات تأتي حرصاً من المملكة على التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتنمية الموارد البشرية، وفي المجالين الثقافي والسياحي مستقبلاً.