“بالفيديو” تعرف على خدمة فحص السيارات المستعملة من هيئة المواصفات والمقاييس

الخليج ٣٦٥ نت – أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة فحص السيارات المستوردة المستعملة والسيارات المستعملة التي يرغب أصحابها في تغيير هويتها، كتحويل السيارة من شاحنة “قلاب” إلى “صهريج”، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن السيارات المرفوضة، ويتم تقديم ذلك من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.

وقالت الهيئة إنه يتم إرسال البيانات الخاصة بالسيارة المستعلم عنها بشكل لحظي من الجمارك، حيث أن خدمة فحص السيارة مرتبطة إلكترونياً بالجمارك، لذا يجب على صاحب السيارة إدخال تفاصيل البيان الجمركي ومن ثم سداد المبلغ المطلوب، واختيار مركز الفحص الذي يرغب فيه والتوجه إليه مباشرة، وذلك من خلال هذا الرابط.

ويمكن الاستعلام عن السيارات المرفوضة بإدخال رقم الشاص فقط من خلال هذا الرابط، كما يمكن تقديم شكوى من هنـا حال تأخر مدة إنجاز هذه الخدمات والتي لا تتجاوز يوم عمل واحد فقط.

وتقدم الهيئة خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة من خلال هذا الرابط؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وذلك قبل استيرادها من الخارج.