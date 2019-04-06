ماهي غرامة تأخير تجديد استمارات السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع سؤال لأحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.
وردت إدارة المرور بتغريدة، قالت فيها: “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ 60 يوماً، يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.
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