ماهي السرعة المسموح بها داخل محيط الإشارة؟.. المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار لأحد المواطنين، حول السرعة المسموح بها داخل محيط الإشارة ومدى اختلافها عن سرعة الشارع. حيث جاء رد المرور بالتحذير من تجاوز السرعات المحددة على الطرق، مؤكدة ضرورة تخفيف السرعة وفقاً لحالة السير والظروف المختلفة على الطريق .

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