“بالفيديو” سائقان يتعاركان على موقف سيارة لمدة ساعتين!

الخليج ٣٦٥ نت – بعض الناس صبرهم غير محدود، حيث ظهر فيديو لسائقين يرغبان في نفس مساحة الركن في لوس أنجلوس مع رفض أي منهما التراجع.. لما يقارب ساعتين!

نرى أمثلة على هذا في كل مكان ولكن عادة لا تتعدى دقائق قبل حلها، هنا الخلاف التافه اقترب من ساعتين قبل حله عبر خروج إحدى السيارات المركونة من مكانها لتسمح للسيارتين بالركن معاً.

هذه من أغرب الأمثلة على العناد والإصرار من سائقي السيارات في صراع لا معنى له، ليضيعوا ساعات من حياتهم على لا شيء.

ما يجعل القصة أكثر إثارة للسخرية أن الشهود أشاروا إلى وجود أماكن ركن متاحة في مقدمة نفس الطريق، ولكن يبدو أن السائقين عزموا تماماً على هذا المكان تحديداً.