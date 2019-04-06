القبض على موظف ببورش سرق 9.5 مليون ريال من عملاء الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – ألقت الشرطة الأمريكية الفبض على بائع بورش سابق باسم شيراز سوكرالي بعمر 44 عاماً واتهامه بمخطط إجرامي لتسجيل طلبات مزيفة لموديلات بورش خاصة أثناء عملة في وكالة Champion بولاية فلوريدا، الوكالة الاعلى مبيعاً لبورش في أمريكا.

السلطات أكدت أنه في عام 2017، فتح سوكرالي شركة فرعية تحت اسم Champion Autosport مع فتحه لحساب بنكي باسم الشركة وتسجيله لطلبات مزيفة مع عملاء لشراء موديلات 911 مرغوب فيها، مثل GT3 و GT3 RS.. ما فعله سوكرالي أن العملاء يطلبون السيارة ويرسلون عربون مقدم للشركة الفرعية المزيفة، ثم يسرق ودائعهم بدون تحقيق طلباتهم.

وقد استلم سوكرالي ما يعادل 9.5 مليون ريال من 30 عميل لم يستلموا أي سيارة.. وتدعي السلطات ان سوكرالي استخدم المال لشراء مجوهرات وسيارات فاهرة وعلى مطاعم وملاهي ليلية.

ويُذكر أن وكالة Champion بورش الأصلية رفعت دعوى قضائية ضد سوكرالي في أكتوبر الماضي، كما أعلنت عن تعويضها للعملاء عن ودائعهم المسروقة مع عزمها استعادة هذا المال من سوكرالي وعائلته وشركته المزيفة.