بوجاتي SUV قادمة بقوة 1000 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – عقب تقارير جديدة عن دراسة بوجاتي لتطوير SUV، ظهر تقرير آخر من مجلة السيارات البريطانية تزعم أن بوجاتي انتهت من تجهيز اقتراح لموديل جديد بانتظار موافقة التنفيذيين عليه.

هذا الموديل لن يكون SUV، بل موديل يجمع بين سمات السيارات الرياضية والكروس اوفر، بشكل مشابه للامبورجيني اوروس، مع بابين فقط، كما أشارت المجلة أن بوجاتي ستستخدم نفس محرك اوروس توربو مزدوج سعة 4.0 لتر بثمان سلندرات بقوة 641 حصان، ولكن مع اختلافات جذرية في كل منحى آخر.

في بوجاتي SUV الجديدة، سيكون محرك V8 جزءاً من مولد طاقة هجين بقوة تقترب من 1000 حصان، أي أقوى من اوروس بـ 359 حصان، كما ستكون أقوى من بورش كايين تيربو S E هايبرد القادمة بقوة 670 حصان، وستكون “أخف بكثير” من اوروس بوزن يقل عن 2 طن.

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إذا صح التقرير ووافقت مجموعة فولكس فاجن على اقتراحات بوجاتي فمن المتوقع بدء إنتاج الكروس اوفر الرياضية في 2033، مع نية صنع 800 نسخة سنوياً، وهي رقم كبير مقارنة ببوجاتي شيرون التي ستقتصر على 500 سيارة طيلة عمرها.

تصميم تخيلي: