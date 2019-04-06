مميزات واسعار مازدا 6 موديل 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تأكدنا مؤخراً أن مازدا 6 موديل 2019 لن تتوفر بجير يدوي بست سرعات مع كشف الشركة عن السيارة رسميا استعداداً لطرحها في الأسواق في نهاية الشهر الحالي، بسعر يبدأ في الولايات المتحدة من 23,800 دولار (89,000 ريال)، أي اغلى بما يعادل 7000 ريال من موديل 2018.

هي زيادة ملحوظة ولكن في المقابل سيحصل موديل 2019 على مزايا قياسية إضافية تشمل عدد من أنظمة مساعدة السائق مثل دعم الكبح الذكي في المدن بتقنية رصد المشاة، والتحذير من مغادرة حارة الطريق، كما ستحصل السيارة على مصابيح أمامية اوتوماتيكية ومساحات حساسة للمطر وكاميرا رؤية خلفية ونظام رصد نقطة عمياء.

وستحصل مازدا 6 القياسية على وحدات إضاءة LED ونظام عادم ثنائي وجنوط 17 إنش، وبالانتقال للداخلية، نرى مقود جلدي وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش ونظام اوديو بست مكبرات صوت.

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وتستمد السيارة الجديدة قوتها من محرك ضغط هواء سعة 2.5 لتر بأربع سلندرات بقوة 187 حصان وعزم دوران 252 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي بست سرعات.

بالنسبة لنسخة مازدا 6 تورينج فسيبدأ سعرها من 26,400 دولار (99,000 ريال)، لتتميز بمقاعد أمامية يمكن تغيير حرارتها ومقعد سائق بست وضعيات مختلفة وسقف قمري كهربائي ونظام دخول متطور بدون مفتاح وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو وجنوط 19 انش.

وننتقل للنسخة الأغلى ثمناً، مازدا 6 سيجنيتشر بسعر 35,100 دولار (131,000 ريال)، بجلود نابا الفاخرة للمقاعد وزخرفات خشبية ومرآة رؤية خلفية بدون إطار وإضاءة LED داخل المقصورة ولوحة عدادات 7 إنش ونظام ملاحة GPS، وراصد بزاوية 360 درجة ومستشعرات خلفية وأمامية تساعد على الركن.