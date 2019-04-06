لينكون افياتور 2020 لديها نظام صوتي ثلاثي الأبعاد بـ 28 سماعة!

الخليج ٣٦٥ نت – لينكون افياتور 2020 الجديدة كلياً ستأتي بواحد من أفضل أنظمة الصوت الداخلية في الصناعة، بـ 28 مكبر صوت موضوعين بشكل يؤدي لتجربة سماع مكتملة أيا كان موضعك في المقصورة. وصرح جو كافاتي، المشرف على أنظمة الإعلام المتعددة في لينكون: “مهندسونا عملوا ليل نهار لضمان هدوء الداخلية وجودة الصوت فيها تماماً مثل جميع العناصر الأخرى في السيارة، لتحويل افياتور إلى ملاذ هادئ وحقيقي على الطريق”.

نظام الصوت يشمل ثلاث وضعيات مختلفة، الأولى هي “ستيريو”، حيث يجلس الركاب في منطقة خاصة بين زوجي مكبرات صوت، بينما وضعية Audience تعطي لهم شعور المقعد الأفضل في قاعات الحفلات، وأخيراً وضعية On-Stage تعطي تجربة صوت 360 درجة لإمتاع جميع الركاب بنفس الدرجة.

في افياتور، يوجد زوج من مكبرات الصوات فوق كل راكب في الصف الأول والثاني من المقاعد، ما يعني وجود 8 مكبرات صوت بالمجمل في السقف، لتعمل مع مكبرات صوت أخرى في الأبواب والأمام والخلف لتحيط بالراكب بشكل كامل.

Advertisements

كما يأتي النظام بتقنية خاصة تقوم بإعادة بناء تفاصيل الصوت التي ضاعت أثناء الضغط الرقمي للموسيقى، كما تم ضبط الشاسيه لخفض اهتزازات الطريق، مع وضع حاجز إضافي بين الركاب والمحرك لإقصاء الاهتزازات والأصوات.

وأردف كافاتي: “أول مرة تسمعون فيها الصوت في الداخلية ستأتيكم رجفة.. أضمن لكم هذا”.