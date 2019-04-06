الطريقة الصحيحة لتنظيف مقاعد سيارتك الجلد

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تعرف على الخطوات والقواعد الصحيحة التي يجب اتباعها لتنظيف وتلميع المقاعد الجلدية الخاصة بسيارتك:

المكنسة الكهربائية

استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف المقاعد لإزالة الأتربة والأوساخ من على المقاعد الجلدية، يمكنك أيضًا استخدام الهواء المضغوط لخروج الأتربة من بين الشقوق، التي يصعب الوصول إليها لتنظيفها.

التخلص من الأتربة

إذا كانت المقاعد متسخة، وتتراكم عليها الأتربة، استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بسائل تنظيف مخصص لتنظيف المقاعد الجلد.

استخدم الفرشاة

ضع سائل التنظيف على المقاعد مباشرة واستخدم فرشاة ناعمة لإخراج الأتربة من المناطق التي يتعثر الوصول إليها، ولا تقم باستعمال سائل التنظيف مباشرة على المقاعد إذا كان بها ثقوب، وعليك وضع السائل على الفرشاة وغسل المقعد، ثم جفف ذلك بقطعة قماش نظيفة.

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مسح المقاعد

امسح المقاعد، عن طريق قطعة قماش نظيفة لإزالة آثار سائل التنظيف الذي استخدمته بالفرشاة، وستلاحظ الأوساخ والأتربة التي تتجمع على قطعة القماش.

منظف المقاعد الجلدية

ضع منظف المقاعد ووزعه بحركة دائرية باستخدام قطعة قماش؛ لأن الهدف من ذلك إعادة تغذية الجلد بالزيوت الطبيعية التي يفقدها؛ لأن الأنواع رخيصة الثمن تترك طبقة دهنية على المقعد.

تجنب أشعة الشمس

لتعطي فرصة لمستحضر العناية بالجلد حتى يقوم بعمله، ضع السيارة في مكان مظلل لمدة ساعة على الأقل.

تلميع المقعد

في آخر مرحلة لتنظيف وتلميع مقعد السيارة الجلدي، أحضر قطعة قماش ناعمة للتلميع، فعليك عدم المبالغة في استخدام مستحضرات العناية بالجلد لكى لا تؤذي جلد السيارة.