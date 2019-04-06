ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

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إذا كنت تريد استخراج رخصة لقيادة السيارة، فيمكنك تخليص كافة الإجراءات عن طريق المرور، بعد تقديم الأوراق المطلوبة وفحص السيارة وهذا من أجل إستخدامها في الغرض المسموح والمبين لها حسب نوع السيارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة السيارة:

1- بطاقة الرقم القومي:

بطاقة الرقم القومى للتأكد من هويتك الشخصية ومقارنتها ببياناتك الشخصية فى مستند ملكية السيارة

2- سند ملكية السيارة:

عقد شراء أو توكيل بالبيع و الشراء أو إفراج جمركى للسيارات الواردة من الخارج فى حالة الشراء يجب عليك الذهاب قبل مرور 30 يوم لنقل الملكية إليك واستخراج رخصة السيارة.

3- شهادة مخالفات:

فى حالة السيارة المستعملة فقط أما السيارة الجديدة لا يطلب لها شهادة مخالفات، وعلى طالب استخراج شهادة المخالفات سحب أستمارة من مبنى النيابة ويقوم بملئها مع رخصة القيادة و بطاقة الرقم القومى ورخصة السيارة وصورة لكل منها وتقديمها للموظف المختص وعليه الانتظار لحين البحث فى الحاسب الآلى عن مخالفات السيارة وفى حالة عدم وجود مخالفات سيتم إصدار استمارة تفيد بعدم وجود مخالفات ويوقع عليها من وكيل النيابة أما فى حالة وجود مخالفات سيتم دفعها واستلام إيصال تفيد بدفع مخالفات عن السيارة وأيضاً يوقع عليها من وكيل النيابة.

4- الفحص الفني على السيارة:

هناك فحص فنى على السيارة بعد إثبات ملكيتها يتم فحص فنى للتأكد من سلامتها فنياً حيث يقوم مهندسين مختصين بفحص السيارة من جهة الأمن والمتانة وكذلك كفاءة محرك السيارة وعدم انبعاث العوادم من موتور السيارة .. إلخ

5- دفع رسوم التأمين الإجباري:

رسوم التأمين الاجبارى تكون لدى إحدى شركات التأمين داخل مبنى إدارة المرور وتكون بشكل سنوى أو كل ثلاث سنوات والتى تشمل التأمين على الحوادث سواء كانت حوادث بسيطة مثل كسرفانوس و بعض المشاكل الاخرى الفنية أو حوادث ضخمة مثل تطبيق العربية وفى هذه الحالة يشتروا لك سيارة جديدة مكانها او تصليحها بالكامل وهناك أيضاً تأمين ضد السرقة فى حالة سرقة السيارة كل ما عليك أن تذهب إلى قسم الشرطة وتفتح محضر ثم إخبارهم لكى يأتوا بالسيارة مرة أخرى أو شراء سيارة جديدة.

6- الفحص البيئي:

الفحص البيئى لا يكون جميع محافظات مصر حيث تقوم ادارة المرور عند تقديم الطلب بـ فحص نسبة التلوث فى عادم السيارة التى تعمل بالبنزين أو نسبة العتامة فى السيارة التى تعمل بالسولار

7- اختبار طفاية الحريق:

طفاية الحريق من أهم أدوات السلامة التى يجب على قائد السيارة ان تكون معه فى السيارة دائما والتى تكون نوعها طفاية بودرة لانها الانسب للحرائق التي قد تحدث فى السيارة بسبب التماس فى التمديدات الكهربائية او تمديد الوقود وحجمها يكون 1 كيلو جرام الذى يكفى لإخماد الحريق

8- شراء شنطة الاسعافات الأولية:

يتم شراء شنطة الاسعافات الأولية فى اول مرة فقط أما فى حالة التجديد يتم فحصها وإن كانت سليمة لا يتم شرائها مرة ثانية

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9- إستلام رخصة السيارة:

بعد الدفع الرسوم والضرائب المقررة بعد إتمام الفحص الفنى للسيارة وتوقيعها من المهندس المختص توقع من رئيس قسم المرور ثم التوجه لأحدى موظفات المرور بالملف للبدء فى إجراءات التسجيل على الحاسب الآلى بعدها سيتم أخذ خطاب إلى قسم اللوحات المعدنية لتسليم اللوحات القديمة واستلام إيصال باللوحات الجديدة وتسليمه للفني المختص الذي يقوم بدوره استلام اللوحات الجديدة لتركيبها بمعرفته ثم الانتظار لحين إصدار الرخصة الجديدة واستلامها وعلى كل صاحب رخصة التأكد من صحة البيانات المذكورة بالرخصة قبل مغادرة إدارة المرور.

الفارق بين رخصة السيارة ورخصة القيادة:

هناك بالطبع فارق بين رخصة السيارة ورخصة القيادة ولكي تتجنب اللبس في الفرق بينهما أن رخصة القيادة هي إثبات على قدرتك على قيادة سيارة محدد نوعها أما رخصة السيارة فهى إثبات على ملكية السيارة وإثبات بياناتها أمام الدولة.

الأنواع المختلفة لـ"رخصة السيارة":

تصدر رخصة السيارة بنوع مختلف حسب نوع السيارة إن كانت سيارة ملاكى فسوف تكون رخصة درجة أولى وإن كانت سيارة أجرة فسوف تكون رخصة درجة ثانية وإن كانت ثمن أو ربع أو نصف نقل فسوف تكون درجة ثالثة و إن كانت مقطورة فتكون درجة رابعة إلخ ..

متى يتم سحب رخصة السيارة؟

إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تغيير فى رقم اللوحة الصادرة من قسم المرور وفى هذه الحالة يتم سحب رخصة السيارة والسيارة ذاتها وإن كانت السيارة بدون رخصة يتم القبض على السائق لان فى هذه الحالة سوف تعتبر سيارة مسروقة.

يتم سحب رخصة السيارة فى حالة عدم الإبلاغ عن نقل ملكية السيارة وإتمام إجراءات نقل ملكية السيارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ سند ملكية السيارة وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى وفى حالة الوفاة يجب التقدم فورا ايضاً للإبلاغ ونقل ملكية السيارة واستيفاء كل الاوراق والبيانات المطلوبة.

فى حالة إستعمال السيارة فى الأغراض الغير محددة لها تعتبر هذه السيارة المخالفة مسيرة بدون ترخيص وفى هذه الحالة يتم سخب الرخصة.

سوف تُسحب الرخصة إن كانت سيارة أجرة تعمل بدون عداد فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال عداد معتمد من قسم المرور.

تكرار مخالفات سيارات الأجرة التى تعمل فى نقل الركاب بالأجر وهذه المخالفات تكون مثل السير خارج المحافظة الغير مرخص لها .

عند ضبط قائد السيارة مرتكبا فعلا مخالفا للأداب داخل السيارة سواء كان مالكها أو لا يملكها.

تجديد رخصة السيارة:

يتم تجديد رخصة السيارة بإستخدام نفس الاوراق والمستندات السابقة وتجديد ما يمكن تجديده مثل إصدار شهادة مخالفات جديدة وهناك مستندات اضافية مثل استخراج ملف العريبة من الارشيف وهذا يتم ومعك رخصة السيارة السابقة يتم تجديد رخصة السيارة بإستخدام نفس الاوراق والمستندات السابقة وتجديد ما يمكن تجديده مثل إصدار شهادة مخالفات جديدة وهناك مستندات اضافية مثل استخراج ملف العريبة من الارشيف وهذا يتم ومعك رخصة السيارة السابقة

فترة سماح تجديد رخصة السيارة تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء رخصة السيارة وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوماً.

غرامة التأخير في تجديد رخصة السيارة تكون زيادة فى الضريبة بمقدار الثلث فى حالة التأخير عن المهلة المحددة للتجديد.

ويتم استخراج رخصة السيارة من أجل إثبات ملكية السيارة لديك أمام الدولة ولكى تستطيع إستخدامها بحرية بدون ضرر ومن أجل تجنب حوادث السرقة التى قد تصيب جميع المواطنين بدون رقابة حقيقة من خلال الدولة المصرية حول ما يحدث فى عالم السيارات.