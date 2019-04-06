كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولفو تستعد لطرح "إكس سي 40" الكهربائية هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة "فولفو كارز" لطرح نسخة كهربائية من سيارتها "إكس سي 40" خلال العام الحالي.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز يوروب" فإن هذا الطراز من فئة سيارات "كروس أوفر" المدمجة، سيكون التالي في خطة "فولفو" لإنتاج نسخة كهربائية من سياراتها، وسيتم طرحه قبل النسخة الهجين من هذا الطراز والمقرر لها 2020.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن "فولفو" توفر نسخة هجين من كل طراز لها، ومن المتوقع طرح نسخة كهربائية تمامًا من نصف طرازها بحلول 2025.

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وأضاف الموقع، أنه إذا طرحت "فولفو" بالفعل النسخة الكهربائية من السيارة "إكس.سي 40" خلال العام الحالي، فإنها ستكون أول سيارة كهربائية كليا تحمل العلامة التجارية للشركة السويدية المملوكة لمجموعة "جيلي جروب" الصينية للسيارات منذ 2010.

كانت فولفو قد أعلنت مؤخرا أن قطاع السيارات فائقة القوة "بوليستار" سيطرح سيارة صالون كهربائية تسمى "تو"، وستعتمد السيارة "تو" والسيارة ذات التصميم الجميل "إكس.سي 40" على نموذج "هيكل الوحدات المدمجة" الذي طورته فولفو.

وستعمل السيارة "تو" بمحرك قوته 408 حصان، كما تعمل ببطارية طاقتها 78 كيلووات تستطيع السير لمسافة 275 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ومن المتوقع أن تكون قوة محرك النسخة الكهربائية من السيارة "إكس.سي 40" نصف قوة محرك السيارة "تو" مع سرعة قصوى قدرها 112 ميلا في الساعة.