"فورد" الأمريكية تُعيد "بوما" للحياة بحلول 2020

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، إعادة طرح أيقونتها الشهيرة "بوما"، بنسخة مخصصة للطرق الوعرة، بدلاً من طرازها "الكوبيه" المعروف.

ومن المنتظر أن يتم طرح

Mild

السيارة بحلول 2020، معتمدة على نوعين من المحركات، الأول بنزين بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 كيلو وات/155 حصان،إلى جانب نظام دفع هجين معتدل، والذي يتألف من محرك سعة 1.0 لتر مع مولد بدء 48 فولت.

وتنتمي "بوما" الجديدة، لفئة السيارات الرياضية، وتتميز بمعدلات استهلاك وقود منخفضة عن النسخة السابقة، بحوالي 10%.