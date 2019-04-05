"فورد" الأمريكية تُعيد "بوما" للحياة بحلول 2020

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، إعادة طرح أيقونتها الشهيرة "بوما"، بنسخة مخصصة للطرق الوعرة، بدلاً من طرازها "الكوبيه" المعروف.
ومن المنتظر أن يتم طرحالسيارة بحلول 2020، معتمدة على نوعين من المحركات، الأول بنزين بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 كيلو وات/155 حصان،
وتنتمي "بوما" الجديدة، لفئة السيارات الرياضية، وتتميز بمعدلات استهلاك وقود منخفضة عن النسخة السابقة، بحوالي 10%.
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