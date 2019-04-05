هل تنجح "رينو" الفرنسية في الاندماج مع "فيات" الإيطالية؟

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد الإعلان عن تحالفات واندماجات جديدة بين شركات السيارات العالمية، خاصةً بعد المفاوضات التي تجرى حالياً بين عملاقي صناعة السيارات، "رينو"، الفرنسية، و"فيات" الإيطالية.

وفي مفاجأة غير متوقعة، أبدت "رينو" رغبتها في الاندماج بعيداً عن الشريك القوي "نيسان" الذي

ما زالت تملك نسبة كبيرة تبلغ 43 في المائة من أسهمها، وذلك في إطار سعيها لخفض التكاليف، خصوصاً بعد رحيل كارلوس غصن الذي كان يحاول بقوة دمج الشركتين إلى لحظة توقيفه بتهم مالية.

ورغم فشل اندماج "دايملر" مع "كرايسلر"، من قبل، فإن السوق حالياً عامرة بأخبار محاولات الاندماج والمشروعات المشتركة في محاولات مستميتة لخفض التكاليف.

جدير بالذكر أن هناك محاولات سابقة تمت بين شركة "بيجو"، للاندماج مع "فيات"، كما أن "فولكس فاغن" تتعاون مع "فورد" في مجالات تقنية وتبحث شركتا "ديملر" و"بي إم دبليو" إنتاج سيارات ذاتية القيادة وتقنيات المشاركة في إنتاج السيارات وتقنياتها.