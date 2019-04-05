“بالفيديو” شاهد ما ستجده عند تفكيك مقود تيسلا موديل 3

الخليج ٣٦٥ نت – تعد أحد أكبر مميزات تيسلا موديل 3 هي تخلي مقصورتها بشكل شبه كامل عن الأزرار الفيزيائية باستثناء تلك الخاصة بالنوافذ واثنين من الأزرار المدمجة بالمقود، حيث يتم التحكم في كل شئ آخر عبر شاشة لمسية 15 إنش ضخمة مثبتة بوسط لوحة القيادة.

ونظراً لمدى تميز هذا المقود، قرر اليوتيوبر RoyBoyPoly، الذي عمل كمتدرب سابق في تيسلا، أن يقوم بإلقاء نظرة أعمق على عجلة القيادة المميزة الخاصة بموديل 3 والمستخدمة أيضاً في كروس أوفر موديل Y الجديد كلياً، حيث تتميز ببساطتها البالغة مقابل عجلة القيادة المستخدمة في موديلات S وX الأفخم.

هذا وتضم عجلة القيادة اثنين من الأزرار على هيئة مؤشرات تمكن السائق من التحكم في العديد من الخصائص التي تتضمن الراديو ونظام القيادة الذاتية وارتفاع وطول المقود ذاته، وذلك على حسب التبويب الذي تم فتحه في الشاشة الوسطية، ما يعني أن الأزرار تعمل كمجرد ذراع تحكم داخل عدد من التطبيقات المختلفة بالشاشة، دون أن تحمل عجلة القيادة الكثير من المكونات الإلكترونية، فيما عدا المكونات الخاصة بنظام التوجيه.