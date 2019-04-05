“بالصور” أسد يجوب الشوارع مع شابين في سيارة!

الخليج ٣٦٥ نت – في مفاجأة غير متوقعة لسكان مدينة “كراتشي” الباكستانية، فوجئ سائقي السيارات والأهالي في أحد الشوارع بزئير أسد قوي ينطلق في الأجواء مما أثار الرعب بينهم.

وكانت المفاجأة الأكبر عندما وجدوا صوت هذا الزئير الضخم يخرج من أحد السيارات، حيث كان هناك أسد حقيقي كبير يجلس بجوار شابين في سيارة يجوبان به شوارع المدينة الباكستانية.

وأثار هذا الموقف العجيب تساؤل كثير من السكان وسائقي السيارات عن كيفية وجود هذا الأسد المفترس في السيارة برفقة الشابين بدون أن يهجم عليهم؟

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وفي لقاء صحفي للشابين مع صحيفة ذا صن البريطانية حول قصة هذا الأسد، أجاب أحد الشباب وقال أن اسمه حسن وأخيه يسمى حمزة، وأنهم قد وجدا هذا الشبل بعد أن تركته أمه بعد ولادته بأسبوعين، وأنهم بدأوا في رعايته من هذا الوقت.

وأستطرد حسن في حديثه قائلاً، أنهم بعد ذلك قاموا بإطلاق اسم سيمبا عليه، نسبة لشخصية الأسد الكرتونية الشهيرة من فيلم “الأسد الملك”، وأنه تم رعايته معهم في المنزل مثل أخ ثالث لهم، وكانوا يوفرون له في شهوره الأولى اللبن للرضاعة، وأنهم كانوا يلهون ويلعبون معه حتى كبر ووصل إلى عامه الثاني.

وأضاف حسن أنه خلال السنتين الذي أمضاها سيمبا معهم يلعب ويلهو لم يفكر أبدا في مهاجمتهم أو الأعتداء عليهم، حتى أنهم أحياناً يلهون بوضع رؤسهم في فمه وبين أسنانه الحادة بدون خوف، وأنهم اعتادوا على الخروج به في الأماكن العامة والأسواق، ولكن كانوا يتركونه في السيارة.