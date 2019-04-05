“أمن الطرق” 4 نصائح هامة للتصرف الصحيح حال انفجار إطار السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق عن أربع نصائح هامة لقائدي السيارات، يجب الألتزام بها إذا انفجر أحد إطارات السيارة بصورة مفاجئة أثناء السير على الطريق.
ولقد قام “أمن الطرق” بنشر هذه النصائح على حسابه الرسمي عبر انفوجرافيك توعوي يوضح كيفية التعامل مع السيارة عند انفجار الإطار، وهي كما يلي:
- المحافظة على الهدوء والقيام بتثبيت المقود باليدين بقوة
- المحافظة على سير السيارة في خط مستقيم
- ضرورة تجنب الضغط على المكابح إذا كانت السيارة تسير بسرعة عالية
- التوقف بالسيارة في مكان آمن مخصص للوقوف
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