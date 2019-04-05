العلم يحدد.. عند أي كمية بنزين يجب معاودة تعبئة خزان السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – إعادة تعبئة السيارة بالوقود من الأمور التي يتجاهلها الكثير من قائدي السيارات حتى يكاد ينفذ خزان الوقود من البنزين، تكرار فعل هذا الأمر أحد أكبر الأفعال الخاطئة التي يقع بها قائدي السيارات، حيث أن قاع خزان الوقود يمتلئ بالشوائب والأوساخ، وهو ما يعرض المحرك وأجزاء دورة الوقود إلى الكثير من الأعطال والمشاكل.

ولقد نصح خبراء السيارات بضرورة عدم الإنتظار إلى أن يفرغ خزان الوقود أثناء قيادتها، حيث أن هذا الأمر يلحق بالمحرك عدد من الأعطال، وهو ما يكلف قائدي السيارات أموال طائلة في إصلاح هذه الأضرار أكثر من إعادة تعبئة السيارة بالوقود.

وأوضح الخبراء الأضرار التي تقع على السيارة نتيجة ترك خزان الوقود فارغ وقالوا، أن خزان الوقود يمتلئ بالشوائب وعند قرب نفاذ الوقود تضطر مضخة الوقود من سحب الوقود من قاع الخزان من أجل ضخه في المحرك، هذا الأمر يؤدي إلى انسداد فلتر الوقود والمضخة والبخاخات أثناء مرور البنزين المحمل بالشوائب بهم، وهو ما قد يعرضهم للتلف.

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لذا أشار الخبراء على قائدي السيارات بعدم ترك مؤشر الوقود إلى أن يهبط إلى النهاية، وأنه يجب ترك ربع خزان الوقود على الأقل ممتلئ، حتى لا يتم إلحاق الضرر بالمحرك.

كما حذر روبرت يونوس خبير السيارات في نقابة السائقين والطرق الوطنية الأسترالية، من أن السيارات ذات الموديلات القديمة تكون معرضة لنفاذ الوقود بصورة أكبر من السيارات الحديثة، للعديد من الأسباب، منها تهالك المحرك والأجزاء الميكانيكية به،وعدم الاعتماد على نظام حقن الوقود.