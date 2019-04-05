كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكملة لمميزات رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت رولزرويس جوست الجيل القادم في صور تجسسية لأول مرة في يناير الماضي، لتكشف عن نموذج مموه بالعديد من تفاصيل التصميم المشتركة مع الموديل الحالي، وقد أشار تقرير جديد من Autocar أن أهم الاختلافات ستكون أسفل السطح.

السيدان الفاخرة ستتخلى عن الهيكلة الفولاذية القديمة المأخوذة من بي ام دبليو الفئة السابعة السابقة لصالح منصة جديدة من الألومنيوم، ما سيؤدي لخفض الوزن الحالي البالغ 2.5 طن، كما ستسمح المنصة الجديدة بتطبيق بعض تقنيات القيادة الذاتية.

Advertisements

من الإضافات الجديدة الأخرى هي نظام دفع رباعي متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات ومحرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.6 لتر، ما يعني أن جوست ستكون أكثر ديناميكية وكفاءة من الموديل الحالي.

بالعودة لنقطة التصميم، فما نعلمه من الصور التجسسية الأخيرة أن جوست القادمة ستمثل تطوراً تدريجيا عوضاً عن تغيير ثوري كامل من الجيل الحالي، لنلاحظ شبكة تهوية كرومية عملاقة ومصابيح LED في الأمام والخلف بتقنيات الليزر.

كما من المتوقع رؤية بعض التغييرات للداخلية مثل لوحة عدادات رقمية جديدة وشاشة عرض رأسية والمزيد من مزايا السلامة، بينما شاشة المعلومات الترفيهية ستنزلق كهربائياً بعيداً عن العين عند عدم الحاجة إليها.