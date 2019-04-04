شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا تحيل سائقي السيارات للتقاعد بثورة في أنظمة القيادة الذاتية والان مع التفاصيل

أعلنت شركة تسلا Tesla الأمريكية الرائدة بمجال صناعة السيارات الكهربائية عن تحديث جديد، نجحت في إضافته لسياراتها يرفع من كفاءة نظامها الذكي للقيادة الذاتية،وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن تسلا Tesla نجحت في رفع معدل ذكاء نظام القيادة الذاتية بسياراتها، ليتمكن من تجاوز واختراق صفوف السيارات والسير فيما بينها في حالات الازدحام وعلى الطرق السريعة.

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ووصف الموقع الأمريكي هذا التحديث الجديد من تسلا Tesla، بالثوري، كونه يقرب مجال تطوير أنظمة القيادة الذاتية من المستوى المرجو منها، ويفرض نفسه على مهام السائق بقوة.

وفي الوقت الحالي، لا توجد سيارة في العالم تعمل بنظام القيادة الذاتية، دون حاجتها لوجود سائق خلف عجلة القيادة لمراقبة عمل النظام بسلاسة ويسر، ولتدخله سريعا في حالة انحراف السيارة أو حدوث أي خطأ غير متوقع.

غير أن هذا التحديث الجديد من شركة تسلا Tesla، قد يمنح نظام القيادة الذاتية Navigate on Autopilot، السيطرة الكاملة على السيارات، وقد لا ننتظر طويلا حتى نراه حقيقة مطبقة على عدد من سيارات تسلا Tesla القادمة قريبا.