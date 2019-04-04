كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمواصفات مذهلة.. فورد تعتزم إطلاق Kuga الجديدة بحلول عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فورد عن إطلاق سيارتها Kuga الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات - suv، بحلول عام 2020.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Kuga الجديدة تقف على منصة جديدة زاد معها الحجم بشكل ملحوظ؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات حوالي 2 سم، والطول حوالي 9 سم، والعرض 4 سم.

وبفضل هذه الزيادة في الأبعاد وطول قاعدة العجلات تَعد فورد بالمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية، والسعة في حيز الأمتعة.

وأشارت فورد إلى أن السيارة البالغ طولها 4.60 متر خسرت 90 كجم من وزنها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على معدلات استهلاك الوقود.

وبالنسبة لنظام الدفع، تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تتراوح قوتها ما بين 120 حصان و 190 حصان، إلى جانب ثلاثة أنظمة هجين مختلفة، هي: هجين معتدل Mild وهجين كامل وهجين Plug-in.

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ويتولى دفع نسخة الدفع الهجين المعتدل Mild محرك ديزل سعة 2.0 لتر بقوة 150 حصان مع مولد بدء كهربائي 48 فولت.

وتستهلك النسخة المعتمدة على هذا النظام 5.0 لتر/100 كلم، وتعتمد نسخة الهجين الكامل على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، وتستهلك هذه النسخة معدل 5.6 لتر/100 كلم .

وتقدم السيارة بمحرك سعة 2.5 لتر في النسخة الهجين المقدمة مع محرك كهربائي Plug-in لتوليد قوة 225 حصان، ويستند النظام على بطارية سعة 14.4 كيلووات ساعة، تكفي للسير 50 كلم بالنظام الكهربائي فقط، وتقلص الاستهلاك إلى 1.2 لتر/100 كلم .

وبجانب أنظمة الدفع المتنوعة تتمتع السيارة Kuga الجديدة بمزايا أخرى فيما يتعلق بالأنظمة المساعدة والملتيميديا؛ حيث زودت مقصورة السيارة بنظام الملاحة المتصل بشبكة الإنترنت وWLAN، وتطبيق يتيح الوصول إلى كمبيوتر السيارة وبعض الوظائف عن بعد.

وتدعم إلكترونيات السيارة قائدها في الحفاظ على حارة السير واختيار السرعة ومسافة الأمان، كما تحذر من المارة وحركة المرور المتقاطع، وتتولى عمليات المناورة اللازمة لصف السيارة.