تحديد موعد تدشين نيسان سنترا 2020 الجديدة كلياً+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نيسان لتدشين سيدان جديدة كلياً في معرض شانغهاي للسيارات في 16 أبريل 2019، وبينما تكتمت الشركة على التفاصيل، صرحت أن الموديل القادم سيتمتع بـ “أحدث ملامح تصميم نيسان المميزة، مع حزمة من التقنيات التي تمثل روح التنقل الذكي لنا”.

الموديل الغامض هو بلا شك سنترا 2020 الجديدة كلياً، والتي تسربت صور لها منذ أشهر بتصميم جريء مستوحى من التيما وماكسيما.. ونبدأ بالمقدمة التي تتميز بمصد منحرف وشبكة تهوية بارزة على شكل V ومصابيح أمامية نحيفة، وبالانتقال للخلفية نرى مصابيح خلفية محيطة بالجوانب وناشر خلفي مبسط.

من المتوقع ان تكون سنترا الجديدة أطول وأعرض وأخفض من الموديل السابق، مع استلامها لمحرك 1.6 لتر محدث بأربع سلندرات بقوة 137 حصان.

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بجانب تقديم سيدان جديدة، تنوي نيسان عرض سيارتين اختباريتين كشفت عنهما في الماضي، الأولى هي IMs التي رأيناها مسبقاً في معرض ديترويت، والتي وصفتها الشركة بـ “سيدان رياضية مرتفعة” ببعض ملامح التصميم المشابهة للكروس اوفر، مع مولد طاقة كهربائي ووضعية قيادة ذاتية.

كما ستجلب نيسان سيارة IMQ كروس اوفر الاختبارية التي كُشف عنها في معرض جنيف، بتصميم جسدي أملس ومولد كهربائي بعدة موتورات بقوة 335 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر ونظام دفع رباعي.

وستعرض نيسان عدداً من الموديلات الأخرى مثل ليف و GT-R ولانيا وتيدا وكيكس وقاشقاي والمزيد.. فتابعونا لمعرفة أحدث تفاصيل المعرض القادم.