"تيسلا" تنوي عرض سياراتها المستقلة على المستثمرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تيسلا

تنوي "تيسلا" عرض نماذجها من المركبات المستقلة على المستثمرين في إطار خطوة هدفها إعادة الثقة بهذه التكنولوجيات، وفق ما كشفت المجموعة الأميركية.

وسيشارك رئيس المجموعة إلون ماسك في هذا العرض الموجّه للمستثمرين والمزمع إقامته في التاسع عشر من نيسان/أبريل في مقرّ الشركة في سيليكون فالي في كاليفورنيا.

وستقام في هذه المناسبة تجارب قيادة ذاتية، وفق ما أعلنت المجموعة من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن "تيسلا أنجزت تقدّما كبيرا في مجال تطوير برمجيات القيادة المستقلة".

والرهانات الاقتصادية والتكنولوجية في مجال السيارات المستقلة جمّة، كما أن المخاوف التي تولّدها هذه التقنية شديدة، خصوصا في ما يتعلّق بسلامة المركبات.

وكان فريق من الباحثين في الصين قد نشر الأسبوع الماضي شريطا مصوّرا يظهر سيارات "تيسلا" المستقلة "مشوّشة" بسبب لاصقات وضعت على الطرقات.