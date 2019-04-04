بالصور.. تعرّف على الجيل الجديد من سيارات "لادا" الروسية

يترقب عشاق السيارات حول العالم الكشف عن الجيل الجديد من سيارات العلامة الروسية "لادا نيفا"، التي تنتمي إلى فئة السيارات رباعية الدفع.
من المتوقع أن تلقى السيارة رواجًا كبيرًا في الأسواق العالمية، في ظل تصميمها المميز، ومواصفاتها المتطورة، وسعرها المقبول، وهي معادلة عادةً ما يبحث عنها غالبيةالمستهلكين.
وتحظى سيارات "نيفا"، بشهرة واسعة حول العالم، وتاريخ عريق، ما دفع الشركة الروسية إلى التفكير في إعادة إنتاج السيارة بنسخ متطورة، ضمن مشروع "لادا فيجن 4*4".
ويتميز التصميم الخارجي للسيارة الجديدة، بهيكل أيروديناميكي، مزود بانحناءات جانبية لتقليل
ولم تعلن الشركة المنتجة عن أسعار "نيفا" الجديدة، أو موعد طرحها الرسمي حتى الآن، غير أن مواقع السيارات المتخصصة أكدت أن سعر السيارة لن يتخطى الـ20 ألف دولار.
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