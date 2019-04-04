أول نظرة على فورد بوما 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت فورد بالأمس عن اسكيب الجديدة كلياً، تستمر الصانعة الأمريكية في مهمتها لزيادة خط موديلاتها من سيارات الـSUV عبر استعراض موديل جديد يحمل اسم بوما.

تأتي بوما الجديدة لتكون أكبر من طراز ايكو سبورت واصغر من كوجا، لتكون منافسة مباشرة لـ فولكس واجن T-Roc الذي تم تدشينه مؤخراً.

تستهدف بوما السوق الأوروبي بشكل أساسي، حيث سيتم تصنيعها في رومانيا، بينما تستعير اسمها من كوبيه رياضية ذات بابين قدمتها فورد خلال ما بين نهاية التسعينات وحتى مطلع الألفينات.

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على الرغم من الصور التشويقية، لم تكشف فورد الكثير عن تفاصيل، مكتفية بالقول أنها ستأتي مع حقيبة أمتعة سعتها 456 لتر لتكون بذلك صاحبة أكبر سعة في فئتها.

هذا وستأتي فورد بوما 2020 الجديدة كلياً بمحرك EcoBoost سعة 1 لتر 3 سلندر بقوة 155 حصان مع نظام هايبرد محدود لأجل الحصول على كفاءة استهلاك للوقود قدرها 5.4 لتر/100 كم، على أن يتم الكشف عن الكروس أوفر الصغيرة بالكامل لاحقاً هذا العام.